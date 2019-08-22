Прокуратура не стала обжаловать оправдательный приговор замначальнику Корабельного РОВД, которого ранее обвиняла во взяточничестве

Евгений Лисничук В Николаеве вступил в силу оправдательный приговор заместителю начальника Корабельного отдела полиции Евгению Лисничуку.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в Николаевском апелляционном суде.

По словам собеседника, прокуратура по неизвестным пока что причинам не стала подавать апелляцию в этом деле. Отметим, что процессуальное руководство в деле по обвинению Лисничука вел заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило.

Напомним, 3 мая 2017 года по подозрению в получении взятки были задержаны заместитель начальника Корабельного отдела полиции – начальник сектора превенции майор Евгений Лисничук и участковый этого же отдела полиции капитан Виталий Тимофеев. Отмечалось, что капитан Тимофеев якобы брал взятку для майора Лисничука. Речь идет о 1,5 тысячах гривен от местного предпринимателя, торгующего водочными изделиями. Эта сумма была ежемесячной «платой» за не привлечение к ответственности.

Еще во время избрания меры пересечения Тимофеев признал свою вину. А майор Лисничук тогда уверял, что не требовал деньги и предполагал, что участковый Тимофеев прикрывался его именем. Майор подтверждал, что к нему в 2016 году приходила жаловаться предприниматель, но она его предложение написать заявление проигнорировала.

В ходе судебного разбирательства установлено, что одну из предпринимательниц полицейские привлекли к админответственности за продажу алкоголя и табачных изделий без лицензии. Позже она обратилась к участковому Корабельного отдела полиции с предложением платить от 1 до 1,5 тысяч гривен, чтобы в дальнейшем такой проблемы у нее больше не возникало.

Тимофеев признал свою вину. Он рассказал, что взял у предпринимательницы один раз 1,5 тысячи гривен, а потом от его знакомой еще один транш, во время которого его уже задержали. Он пояснил, что деньги брал для рабочих целей – на бензин и канцелярские принадлежности. Также Тимофеев отрицал, что передавал деньги своему непосредственному начальнику.

Лисничук в суде свою вину не признал. Он говорил, что к нему приходила взяткодатель и говорила, что «сотрудничает» с участковым, но несмотря на это на нее составили админпротокол. После этого он вызвал подчиненного и провел с ним беседу, но не сообщил об этом в инспекцию по личному составу. По его словам, взяткодатель еще несколько раз предлагала ему также «дружить», но последний раз он после такого предложения выгнал женщину из своего кабинета. В итоге Лисничука оправдали, а Тимофеева признали виновным и оштрафовали на 17 тысяч гривен.