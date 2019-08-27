В Одесской области морпех застрелил из автомата сослуживца

В Одесской области 25 августа военнослужащий морской пехоты застрелил из автомата сослуживца.

Об этом сообщили в Военной прокуратуре Южного региона.

Установлено, что матрос С. выстрелил в сторону матроса К. из АК-74 во время несения службы в суточном наряде. Пострадавший К. погиб из-за сквозного огнестрельного ранения головы.

Сейчас в уголовном производстве осуществлен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведен следственный эксперимент с подозреваемым С., продолжаются допросы сослуживцев С. и К.

Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование уголовного производства по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») проводят следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

Отметим, что в Белаевском районе Одесской области в поселке Дачное находится воинская часть 35-й бригады морской пехоты.

Напомним, как в Первомайске в полицию сообщили о найденном под мостом в Южном Буге теле мужчины. Как оказалось, погибший был жителем Николаевской области служил по контракту в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, которая базируется в Первомайске. Позже по подозрению в этом убийстве задержали сослуживца погибшего.