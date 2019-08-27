Житель Южноукраинска, которого двое парней избили палками на улице, умер от полученных травм

Место убийства Житель Южноукраинска Михаил Мельник, которого двое парней избили на улице палками, скончался от полученных травм.

Об этом сообщает «Барометр».

Как известно, 17 августа около 03:20 врачи сообщили в полицию о госпитализации в тяжелом состоянии 36-летнего мужчины с травмами головы и туловища. От полученных телесных повреждений мужчина впал в кому. Позже полиция задержала двух подозреваемых жителей Доманевского района возрастом 18 и 22 года.

По словам задержанных, вечером они вместе отдыхали в развлекательных заведениях, употребляя алкоголь. Во время отдыха между ними и неизвестными произошел конфликт, который перерос в драку, после завершения которой все ее участники разошлись. Приятели захотели отомстить и, вооружившись деревянными палками, пошли по улицам города «в поисках приключений». Около 2:00 ночи, находясь на бульваре Школьном, они увидели случайного прохожего, набросились на него и стали избивать палками по голове и туловищу, а затем оставили пострадавшего без сознания на месте преступления.

Издание также отмечает, что пострадавшего избивали недалеко от девятиэтажного жилого дома, но на его крики никто не отреагировал.

Напомним, что ранее в Николаеве двое 14-летних подростков избили 10-летнего мальчика и украли у него телефон.