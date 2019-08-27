На Черниговщине пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу, - СМИ

Иллюстрация В Черниговской области сотрудник СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу.

Об этом сообщает издание «Высокий Вал».

Как говорится в сообщении, ночью в Бобровицкую полицию поступила информация, что в центре села Новая Басань ездит автомобиль с пьянми водителем и пассажирами, которые стреляют по людям.

К компании женщины подъехала машина, откуда вышли четверо неизвестных и несколько раз выстрелили в её сторону. Заявительница спряталась, чтобы вызвать полицию. После их приезда оказалось, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

Указано, что на правонарушителя полиция составила протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Издание подчеркивает, что полиция подтвердила эту информацию. Правоохранители отметили, что проводят проверку.

Напомним, ранее в Запорожской области СБУ задержала офицера полиции, заказавшего убийство человека. Также, 20 августа в Киевской области оперативники СБУ задержали киллеров и заказчика«убийства» женщины и её дочери.