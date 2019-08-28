ДТП на трассе возле Николаева, в котором погиб двухлетний ребенок, водитель совершил под действием наркотиков – он задержан

Полицейские задержали водителя «ВАЗ-2106», который совершил ДТП в Новоодесском районе, в результате которого погиб двухлетний ребенок и пострадали еще двое детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 27 августа около 20:30 на автодороге «Николаев-Благовещенское» вблизи села Себино Новоодесского района перевернулся автомобиль «ВАЗ-2106». В полиции по данному факту открыли уголовное производство.

В результате ДТП двухлетний пассажир авто от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних детей - девятилетняя девочка и 14-летний мальчик, получившие травмы. Они сейчас находятся в медицинском учреждении.

По словам водителя, причиной автоаварии могла стать неисправность транспортного средства, которая возникла во время движения. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз.

Во время медицинского освидетельствования правоохранители выяснили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. В ближайшее время ему объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, ранее на Николаевщине в ДТП с участием автомобиля «Citroen Berlingo» и пассажирского автобуса «Neoplan ВХ» погиб мужчина и двое детей.