В Николаеве суд по ходатайству военной прокуратуры отпустил под личное обязательство экс-замначальника бронетанкового завода

Центральный районный суд Николаева избрал меры пресечения двоим бывшим работникам госпредприятия «Николаевский бронетанковый завод», директору фирмы-подрядчика «Ли Тур» и ее представителю, которых подозревают в растрате бюджетных денег.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения суда.

Как известно, ранее экс-замдиректору и инженеру государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод», а также директору фирмы-подрядчика и ее работнику сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств и служебном подлоге при закупке услуг по ремонту базы отдыха завода.

Прокурор военной прокуратуры Южного региона Николаевского гарнизона подал ходатайство, в котором просил суд избрать подозреваемому бывшему заместителю начальника завода Александру Кожевникову меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на него ряда обязательств, в том числе прибывать по каждому вызову суд, следователя и прокурора, не отлучаться без разрешения из Херсона. Данное ходатайство суд удовлетворил.

Что касается инженера группы запасных частей и оборудования отдела материально технической поставки бронетанкового завода Татьяны Марыкиной, то прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд в этом отказал и отпустил ее под личное обязательство.

Директора одесской фирмы-подрядчика «Ли Тур» Екатерину Креймер сторона обвинения просила арестовать, но суд тоже отказал и отправил ее под ночной домашний арест – с 21:00 по 6:00 она должна находиться дома.

Представителя этой фирмы Дмитрия Турсенева, который является ранее судимым уроженцем Российской Федерации и гражданином Украины, прокурор также просил арестовать, но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал и применил к нему круглосуточный домашний арест до 27 октября.

Как известно, ранее аудиторы при осмотре базы отдыха «Ветерок», состоящей на балансе ГП «Николаевский бронетанковый завод», не нашли 11 дачных домиков.

Ранее в военной прокуратуре Южного региона Николаевского гарнизона сообщили, что должностные лица завода подделали документы и перевели 830 тысяч гривен за якобы ремонт этой базы отдыха.