На Львовщине задержали двух сбежавших заключенных, осужденных за изнасилование и разбой – во время их поимки ранен полицейский

Сбежавшие из Николаевской исправительной колонии во Львовской области осужденные за изнасилование, разбой и изготовление наркотических средств Виталий Бортовенко и Павел Дмитрук задержаны.

Об этом сообщается на странице Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний/пробации в Facebook.

В ходе задержания, которое состоялось около 19:25 мин 4 сентября в городе Жидачев, беглецы ранили полицейского. В настоящее время он находится в больнице.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что сотрудник Жидачевского отделения полиции Олег Франкив получил проникающее ножевое ранение грудной клетки.

«Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции, сержант полиции Олег Франкив, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двоих мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, сбежавших из колонии. Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение для установления личности», - говорится в сообщении.

Мужчины отказались, поэтому полицейский решил их задержать. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту удар ножом в левый бок грудной клетки, причинив проникающее ранение.

Мужчин задержали полицейские, прибывшие на место происшествия позже. Ими оказались осужденные 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, херсонец пытался сбежать из Новобугского исправительного центра – суд добавил еще два года к его сроку заключения.