Чиновники мэрии Днепра и подрядчик присвоили 29,5 миллионов гривен при ремонте Нового моста, - полиция

Чиновники Днепровского городского совета и подрядчик присвоили 29,5 миллионов гривен при ремонте Нового моста.

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

Подозреваемые похитили средства местного бюджета, выделенные на капитальный ремонт автодорожного моста №2 через Днепр, внеся недостоверные сведения в официальные документы.

«Должностные лица Днепровского городского совета вступили в преступный сговор с должностными лицами компании-подрядчика и заключили договоры по строительно-монтажным работам по капитальному ремонту моста на общую сумму 375 миллионов гривен. Во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений. Подрядчик использовал для работ бетон, прочность которого была ниже указанной в проектной документации. Данный факт подтверждается протоколом испытания на прочность бетона и выводами экспертизы. Также установлены металлоконструкции, которые не соответствуют проекту, и завышена стоимость строительных материалов», - сообщили в полиции.

В горсовете Днепра 13 сентября провели ряд обысков, также их провели в офисе подрядчика и по месту жительства фигурантов дела. Семи фигурантам дела сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 2 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

«Если кто-то виноват – ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Завтра ждём Президента на День Города», - написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов договорился с Президентом Владимиром Зеленским, что подаст в отставку, если Центральный мост, реконструкция которого началась в 2017 году, не отремонтируют до 14 сентября. Отмечалось, что если работы закончат в срок, Зеленский приедет на открытие моста. В итоге мост открыли 7 сентября.