В Николаеве неизвестный бросил дымовую шашку в зал игровых автоматов

В Николаеве рано утром во вторник, 17 сентября, неизвестный закинул в помещение «Космолота» на улице Водопроводная дымовую шашку.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

По его словам, из-за этого чуть не погибли люди, которые находились в помещении.

«Компенсации от «хозяина» Космолота никакой! В зале было 4 играющих и администратор», - написал он.

В патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» подтвердили, что ранним утром неизвестный бросил дымовую шашку в дверь от чего образовалось сильное задымление. На место прибыли работники полиции и спасатели.

В результате происшествия никто не пострадал. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.