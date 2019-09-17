В Николаеве неизвестный бросил дымовую шашку в зал игровых автоматов

В Николаеве рано утром во вторник, 17 сентября, неизвестный закинул в помещение «Космолота» на улице Водопроводная дымовую шашку.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.
По его словам, из-за этого чуть не погибли люди, которые находились в помещении.
«Компенсации от «хозяина» Космолота никакой! В зале было 4 играющих и администратор», - написал он.
В патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» подтвердили, что ранним утром неизвестный бросил дымовую шашку в дверь от чего образовалось сильное задымление. На место прибыли работники полиции и спасатели.
В результате происшествия никто не пострадал. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные в масках избили и обстреляли молодых людей, которые пришли «проверять» игорное заведение.
Напомним, что в Мелитополе полиция задержала мужчину, который захватил зал игровых автоматов и облил бензином заложницу.