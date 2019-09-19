Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве не забрал деньги из кассы – причиной преступления считают личный конфликт

Подозреваемый в убийстве трех работников автозаправки в Николаеве 12 лет работал на этой АЗС. При этом он не забрал деньги из кассы после убийства.

Об этом рассказал врио начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский, видеокомментарий которого опубликовала полиция.

Напомним, что 18 сентября на автозаправке на улице Новозаводской обнаружили застреленными трех её работников. По подозрению в причастности к убийству задержали их бывшего сотрудника. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По словам Выговского, подозреваемый ранее не судим, но попадал в поле зрения полиции (как сообщалось ранее, за незаконный оборот оружия). Мужчина жил один на съемной квартире, вел обособленную жизнь. Ранее был женат, но в 2013 году развелся. По характеру скрытный, особого круга общения у него не было. Служил в армии во времена СССР, но был комиссован.

Основная версия случившегося – убийство из-за неприязненных отношений. Подозреваемый знал, когда на АЗС сдают кассу, кроме того, он не взял деньги с места работы. На месте убийства нашли его заявление об увольнении.

- У него возник конфликт с сотрудниками автозаправки, он возник на фоне личных неприязненных отношений, - говорит Выговский.

Он уточнил, что у задержанного нашли два пистолета Флобера, один травматический пистолет и еще один, скорее всего, пистолет Макарова и глушитель. Также нашли патроны, которые по маркировке совпадают с гильзами, найденными на месте убийства.

Подозреваемого проверят на совершение других преступлений по Украине, по базам данных проверят гильзы и пистолет.