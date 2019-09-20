Суд арестовал с залогом в ₴288 тысяч «минера» моста Метро в Киеве

Днепровский районный суд Киева в пятницу, избрал меру пресечения подозреваемому Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает «Левый берег».

Как известно, 18 сентября в Киеве бывший военный угрожал взорвать мост Метро – его задержали во время спецоперации.

Суд постановил взять подозреваемого в хулиганстве с применением огнестрельного оружия под стражу и назначил залог в размере 288 тысяч гривен. В случае внесения залога, Белько будет помещен под домашний арест с ношением электронного браслета.

Прокуратура ходатайствовала о помещение Белько под стражу на два месяца без права внесения залога. Прокурор аргументировал это тем, что у Белько нет постоянного места жительства, где он мог бы находиться под домашним арестом. Кроме того, после приезда в Киев две недели назад Белько жил в автомобиле, у него нет постоянного места работы.

Адвокат военного заявил, что Белько зарегистрирован в Киеве, и просил отпустить его на поруки. Свою готовность поручиться за подозреваемого выразили министр МВД Арсен Аваков (от его имени выступил адвокат Тарасов) и народный депутат Яна Зинкевич.

Сам Белько заявил, что не намерен нарушать законодательство, «все, что я хотел сделать - я уже сделал». Он сообщил, что не принимает алкоголь и наркотики, а в день происшествия был в состоянии опьянения из-за болеутоляющих медицинских препаратов. Он также отметил, что в последние месяцы находился в нервном состоянии из-за постоянной слежки за ним.

Напомним, как неизвестный «заминировал» Южноукраинскую АЭС и охрану перевели в режим усиленного дежурства.