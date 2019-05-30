Неизвестный «заминировал» Южноукраинскую АЭС – охрану перевели в режим усиленного дежурства

В четверг, 30 мая, неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомплекса.

По данным «GardNews» на почту Южноукраинской АЭС поступило сообщение о минировании объекта.

На энергокомплексе сообщили, что после получения сообщения о заминировании с целью предупреждения, выявления и пресечения возможных актов террористического или диверсионного характера на Южно-Украинского энергокомплекса активизирован антитеррористический штаб.

«Ведутся поисковые мероприятия по выявлению предметов с признаками взрывного устройства на атомной станции. Личный состав воинской части 3044, который обеспечивает охрану и оборону ЮУАЭС, а также отряд военизированной охраны предприятия переведены в режим усиленного дежурства», - говорится в сообщении.

При этом, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС работает в штатном режиме. На втором и третьем энергоблоках продолжаются планово-предупредительные ремонты.

Также, по данным «GardNews» анонимный «минер» указал, что взрывное устройство также заложено на Чернобыльской и Хмельницкой АЭС.

Напомним, что утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызова оказался ложным.

Вечером во вторник, 28 мая, в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул», расположенной на улице Адмиральская. До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч.