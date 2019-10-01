Убийцу гадалки после побега из реабилитационного участка Вознесенской колонии отправили в СИЗО

Суд отправил под арест осужденного за убийство Владимира Касапа, который сбежал из участка социальной реабилитации Вознесенской исправительной колонии.

Об этом сообщили в Вознесенском горрайонном суде Николаевской области.

Как известно, Владимир Касап сбежал из неохраняемого участка реабилитации колонии вечером 22 сентября.

Касап получил тюремный срок за убийство гадалки, которое он совершил в начале июня 2016 года. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях, после чего он решился на это преступление.

Вечером 29 сентября пограничники задержали беглеца на пункте пропуска «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области, на границе с Молдовой.

При рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения осужденному следственный судья пришел к выводу о доказанности прокурором существование рисков, предусмотренных УПК Украины, и ходатайство следователя было удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28 ноября включительно в Государственном учреждении «Николаевский следственный изолятор».

Напомним, как в США заключенный убегал от конвоя автостопом, но сел в автомобиль к полицейскому.