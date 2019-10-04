ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Пашинскому, который три года назад выстрелил в человека

ГБР сообщило о подозрении народному депутату Украины V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 года выстрелил в ногу мужчине.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава ГБР Роман Труба.

Напомним, что речь идет об экс-нардепе Сергее Пашинском. Тогда около Киева Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове. Подстреленный нардепом Пашинским мужчина заявил, что народный депутат от фракции "Народный фронт" направил на него пистолет без предупреждения.

Теперь ГБР просит Пашинскому избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.