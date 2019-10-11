В Николаеве полиция и СБУ со спецназом обыскивала коллекторов из-за угроз клиентам финучреждения «Ваша Готівочка»

В Николаеве 11 октября сотрудники полиции и СБУ пресекли преступную деятельность коллекторов финансовой организации «Ваша Готівочка», которые, используя угрозы причинения тяжких телесных повреждений и запугивания граждан, вынуждали их к выполнению гражданско-правовых обязательств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В СМИ уже упоминалось, что неизвестные обливали входные двери в квартиры или на местах работы клиентов указанного финучреждения веществом бурого цвета с характерным зловонный запахом. К примеру, таким образом были загрязнены даже двери входа в детскую поликлинику на улице Бутомы.

Сейчас проводятся обыски по месту работы и проживания лиц, причастных к преступной деятельности, для выявления и изъятия документации и других предметов, имеющих значение для проведения расследования.

В одном из помещений, в котором осуществляется деятельность учреждения, нашли две бутылки с веществами – одна темного цвета с резким запахом, и одна из прозрачным веществом, с запахом мочи. Они будут переданы на проведение соответствующих экспертиз.

Двум лицам, местным жителям 29 и 34 лет, причастным к незаконной деятельности планируют объявить о подозрении по факту принуждения к выполнению гражданско-правовых обязательств совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья.

Испачканная дверь детской поликлиники

Продолжаются следственные действия и досудебное расследование, по окончании которого будет дана правовая оценка всем участникам, причастным к преступной деятельности.

Напомним, как в Одессе 7 июля мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного учреждения «Ваша Готівочка» - спецназ брал помещение штурмом.