Суд отпустил под домашний арест обвиняемых в нападении на николаевского общественника

В Николаеве суд освободил из-под стражи и отправил под домашний арест обвиняемых в нападении на общественника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пострадавший Денис Барашковский.

Как известно, 12 апреля 2017 года стреляли в николаевского общественника Дениса Барашковского. Он получил ранение в лопатку и руку. А 19 апреля сообщили о задержании ранее судимых подозреваемых в нападении.

25 июля 2018 года суд признал виновными Геннадия Сидоренко и Сергея Денежко в нападении на общественника и наказал 6 годами и 6 месяцами месяцам лишения свободы. 19 февраля 2019 года Николаевский апелляционный суд отменил им приговор и отправил дело на новое судебное рассмотрение.

«Вчера бандитов новоназначенный судья Алейников выпустил под домашний арест, а дело вернул на новое досудебное расследование. И день выбран удачно, последний день под арестом и меру пресечения необходимо продлить. Но суд начался уже с задержкой, шёл второй час судебных споров, к дебатам о продлении даже никто не приступал. Защита опротестовывала все попытки начать разбирательство ,принять дело к рассмотрению и определить меру пресечения», – написал Барашковский.

Также Барашковский посетовал, что в преступлении обвиняются только двое фигурантов, не изучены их роли в преступлении.