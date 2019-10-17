Староста села на Николаевщине стала жертвой коллекторов из-за местной жительницы, которая не вернула долг банку

Фото со страницы Натальи в Facebook В Николаевской области старосте сел Лупарево и Лиманы Наталье Панаший начали поступать угрозы от коллекторов из-за местной жительницы, которая взяла в банке кредит, но не вернула.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

По ее словам, днем 17 октября в социальной сети Viber ей начали поступать сообщения от неизвестных лиц с угрозами о том, что разнесут по магазинам и заведениям села листовки неприятного содержания.

– Приходит сообщение, пишет «привет», указывает адрес, но не такой, еще другие данные, и с обращением на «ты». Утверждает, что я являюсь поручителем у определенной женщины, и если она не свяжется через полчаса, то эти фотографии будут развешены по всем магазинам, – рассказывает Наталья.

Присланное коллекторами фото, которое они грозятся распространить из-за невыплаченной задолженности

Староста выяснила, что кредит в банке «Альфа-Банк» взяла жительница села, но на протяжении длительного времени так и не вернула. При этом отметила, что денежные средства ей дали без поручителя.

– Они высказывают угрозы, что приедут ко мне домой. А если бы они напали на другого человека, пожилого, например? – посетовала она.

Также она добавила, что обратилась в СБУ.

– Я передала все данные в СБУ, они занимаются, – заявила староста.

Напомним, как в Николаеве жильцы дома по улице Лазурная пожаловались на действия коллекторов, которые уже несколько раз обливали кровью двери и лифт подъезда из-за должницы.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве 11 октября сотрудники полиции и СБУ пресекли преступную деятельность коллекторов финансовой организации «Ваша Готівочка», которые, используя угрозы причинения тяжких телесных повреждений и запугивания граждан, вынуждали их к выполнению гражданско-правовых обязательств.