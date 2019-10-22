«Горітиме хата, палатиме»: Директор Национального хора показал, как ему угрожают после скандального номера «Квартала» про Гонтареву

Генеральному директору народного хора имени Веревки Зеновию Коринцу поступают угрозы на мобильный телефон после скандального номера «Вечернего квартала», в котором высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом художественный руководитель хора рассказал в интервью «Укринформу».

По его словам, угрозы поступают в СМС или ему звонят на мобильный незнакомцы с требованием написать заявление об увольнении.

- Только прошу, не делайте из меня жертву. Потому что это я виноват, это я поступил неэтично. Кто-то должен взять на себя ответственность и это не коллектив. Эта ответственность должна быть моя,- заявил Коринец.

Он показал журналистам сообщения с угрозами. В частности, ему пишут: «Ой, горітиме хата, палатиме!», «Діяч, пиши заяву на звільнення».

- Если министр примет решение … Я еще не разговаривал с министром. Думаю, я должен его выслушать и если он скажет уйти, я уйду. Сейчас я не могу сказать, какое я приму решение. Но то, что с моей стороны было сделано неправильно, это однозначно, — добавил Коринец.

Напомним, что ранее «95-й квартал» исполнил песню о поджоге дома экс-главы НБУ Гонтаревой вместе с Национальным хором. После Гендиректор хора заявил, что «началась травля артистов и угрозы их жизни».