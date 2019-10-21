«95-й квартал» исполнил песню о поджоге дома экс-главы НБУ Гонтаревой вместе с Национальным хором

Валерия Гонтарева В последнем выпуске «Вечернего квартала» на телеканале 1+1 участники 95-го квартала исполнили песню о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Песня исполнена по мотивам народной песни «Горіла сосна, палала». Вместе с «Кварталом» ее пела женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

В частности, в тексте этой песню звучат следующие фразы: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала», «Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича (олигарх Игорь Коломойский - ПН)», «Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали», а также, что спасатели жарили шашлыки, а «мораль проста - дом сгорел со стыда».

В свою очередь, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за это.

Также министр экономики Тимофей Милованов на своей странице Facebook негативно отозвался о номере про Гонтареву.

«Недавно 95-й квартал и хор Веревки выступили с номером «Горіла хата» о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. По ее руководством НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, которые описывают, каким образом НБУ сегодня принимает решения», - отметил он.

Милованов добавил, что это позволило обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса.

«В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского из-за решения по ПриватБанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95-й квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому номер 95-го квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное», - добавил министр.

Сама же экс-глава НБУ негативно отреагировала на эту ситуацию, сообщает Радио Свобода.

– Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем - такое невозможно представить в цивилизованном обществе, - сказала Гонтарева.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева ответила, что она об этом не думала, но, возможно, так оно и есть.

– В цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны, - добавила экс-глава НБУ.

Она считает, что жалоба в суд в данном случае не принесет результата.

- Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите, - сказала Гонтарева.

Напомним, что Порошенко назначил Гонтареву главой Нацбанка в 2014 году. Ее назначение связывали с тем (как пишет «Инсайдер»), что в свое время компания Гонтаревой «ICU» сопровождала сделки по привлечению финансирования для бизнеса «Roshen» в России.

Ранее, 30 августа, экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.

Отметим, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.