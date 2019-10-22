Апелляционная палата Антикоррупционного суда арестовала экс-нардепа Микитася и назначила ему залог в 80 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взяла под стражу с альтернативой 80 миллионов гривен залога бывшего народного депутата Максима Микитася.

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как известно, ранее Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под 5,5 миллиона гривен залога. Судья свое решение обосновал отсутствием рисков препятствования следствию со стороны экс-нардепа.

Напомним, что НАБУ и САП подозревают Микитася в причастности к завладению почти 82 миллионами гривен Национальной гвардии Украины.

Бывшему народному депутату инкриминируется организация заключения ряда договоров между руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой он был, и командующим Нацгвардии Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщили экс-командующему Нацгвардии Аллерову, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нардеп Микитась по телефону обсуждал возможность убийства свидетеля по делу, по которому он проходит.