Николаевская прокуратура сообщила о подозрении специалисту технадзора ДЖКХ – подрядчик за невыполненные работы по ремонту крыши получил ₴360 тысяч

Фото из архива Во вторник, 29 октября, следователи под процессуальным руководством Ингульского отдела Николаевской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением специалисту отдела технадзора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что чиновник, действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением, утвердил акты выполненных работ по ремонту кровли домов по улице Винграновского в городе Николаеве, содержащие ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ.

Вследствие указанных противоправных действий подрядчик получил бюджетные средства за фактически не выполненные работы, что повлекло существенный ущерб интересам общества в размере 359 тысяч 800 гривен. Досудебное расследование продолжается.

Всего с начала года по результатам предварительного расследования в суд направлено 35 уголовных производств о правонарушениях, совершенных в бюджетной сфере.

Напомним, как 9 августа от сильных порывов ветра снесло часть капитально отремонтированной в этом году крышу дома №45 по улице Винграновского. На ее восстановление из бюджета города было потрачено более 400 тысяч гривен, а работы проводились несколько лет, так как до этого первая фирма-подрядчик «Авалон-строй», получив авансовые платежи, исчезла. Позже ремонт крыши проводила фирма «Південьторгмонтаж».

Позже в Николаеве суд утвердил договор о признании виновности между прокурором и обвиняемой в подделке документов о якобы проделанном ремонте крыши многоэтажного дома за более чем миллион бюджетных гривен и согласно этой сделке назначил директору фирмы-подрядчика штраф в 4,25 тысяч гривен.