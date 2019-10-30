Задержанного за взятку чиновника ФГИ, у которого дома нашли полмиллиона долларов, отправили под домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест задержанного на взятке начальника одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областям.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, этого чиновника задержали при получении взятки в 30 тысяч долларов США. По версии следствия, он требовал и получил эти деньги от директора одного из государственных за содействие в согласовании документов на паи земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора.

Во время следственных действий по месту работы и жительства чиновника правоохранители изъяли более полумиллиона американских долларов и ценные золотые изделия. При этом в спецслужбе подчеркнули, что подозреваемый всю жизнь проработал в госорганах.

Продолжаются следственные действия для установления других фактов коррупционной деятельности злоумышленника и привлечения к уголовной всех должностных лиц, причастных к противоправной сделке.

Также в СБУ показали фото найденных в доме чиновника ценностей.

Напомним, в Киеве мошенник вымогал 150 тысяч долларов у кандидата в главы РГА – он обещал продвинуть его в проекте «LIFT».