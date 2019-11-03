39 погибших, чьи тела нашли в грузовике в Британии, оказались гражданами Вьетнама

39 погибших мигрантов, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, были гражданами Вьетнама, а не китайцами, как считали до сих пор.

Об этом сообщила полиция графства Эссекс, сообщает «Левый берег».

«Сейчас мы уверены, что погибшие были гражданами Вьетнама, мы связались с вьетнамским правительством. Мы также связались непосредственно с семьями во Вьетнаме и Великобритании, мы считаем, что нашли семьи тех, чей путь завершился трагедией на нашей земле», - говорится в заявлении полиции.

В то же время правоохранители добавили, что пока не могут назвать имен жертв, поскольку для этого необходимо официальное заявление главного коронера Великобритании.

Как известно, жертвы, среди которых были мужчины, женщины и подросток, были обнаружены в промышленном парке Waterglade рано утром 23 октября. Ранее утверждалось, что все погибшие - мигранты из Китая.

