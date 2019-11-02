СБУ утверждает, что из-за возможных злоупотреблений на Николаевской таможне госбюджет за два года не получил ₴10 миллионов

Николаевское управление Службы безопасности Украины утверждает, что должностные лица Николаевской таможни Государственной фискальной службы причинили ущерб государственному бюджету на 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как известно, следователи ГБР при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в четверг, 31 октября, провели выемку документов в офисе Николаевской таможни ГФС на улице Московской и на таможенном посту «Ника-Тера». Речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины.

«Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен», – привело свое версию СБУ.

По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления. В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.