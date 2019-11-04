Возле николаевской «могилянки» неизвестный украл высаженные молодые деревья

Возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы неизвестный украл молодые деревья.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Эти деревья возле вуза высадили только в конце октября. Как зафиксировала камера видеонаблюдения, в 00:40 в направлении улицы 3-й Слободской возле университета проехал мужчина на велосипеде. Примерно через несколько минут велосипедист уже движется в обратном направлении по тротуару на другой стороны улицы.

Он остановился напротив ЧНУ и какое-то время ждал, чтобы на улице никого не было. Он перебегает дорогу, вырывает одно дерево и относит его к велосипеду. Потом он снова так же ворует дерево и уходит с «добычей» в сторону улицы 1-я Военная.

«Очень жаль, что государственное имущество было похищено. Просим всех неравнодушных помочь с поиском того, кто украл деревья и совершил преступление», – обратились в «могилянке».

Отметим, что случаи воровства саженцев деревьев и декоративных растений довольно распространены в Николаеве.

Напомним, как в Николаеве ночью мужчина и женщина украли высаженные возле горсовета цветы, а после уехали на такси.

В прошлом году николаевцы воровали мраморную крошку и кусты возле здания горсовета.

Ранее, в центре Николаева в очередной раз украли цветы из клумбы возле офиса турфирмы. Стоит отметить, что из клумбы возле этого офиса, который находится неподалеку от Главка областной полиции, уже не первый раз крадут цветы. Вечером в ноябре 2017 года на камеры наблюдения уже попадался неизвестный на похожей краже, а летом того же года мужчина украл 4 можжевельника, 2 кипариса, 2 елки и еще пару растений.

А в апреле 2019 года в микрорайоне Терновка женщина украла из чужой клумбы цветы. А в ночь на 10 октября 2018 года неизвестные украли 15 кустов самшита в зеленой зоне на улице Генерала Карпенко.

Ранее в Николаеве неизвестный украл газонную траву, уложенную возле дома. До этого две женщины ночью украли восемь кустов декоративных растений, высаженных около магазина. Также ранее в Николаеве супруги украли из двора местной жительницы два куста можжевельника, продав их, выручили 200 гривен.

Еще в николаевском сквере «Обувщик» неизвестные похитили более сотни саженцев деревьев сразу же после того, как их и высадили николаевцы.