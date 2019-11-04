Президент Украины пообещал найти и наказать всех заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все заказчики нападения на Екатерину Гадзюк будут найдены и наказаны.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.

«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», - заявил Зеленский.

В Киеве 4 ноября у здания Офиса Президента прошла акция «Год без Кати», посвященная годовщине смерти активистки Екатерины Гандзюк, сообщает «Левый берег». Под Офис Президента пришли около 300 человек. Схожие акции прошли и других разных городах Украины и мира.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

Напомним, у бывшего заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука 19 июня СБУ провела обыски по уголовному производству об убийстве Екатерины Гандзюк.