В Украине один из низких уровней грабежей в Европе, а Николаевщина – один из регионов страны, где такие преступления совершают часто

В Украине один из самых низких уровней количества совершенных грабежей, то есть открытого хищения имущества в Европе, а по регионам нашей страны Николаевщина является областью, где такие преступления происходят часто.

Об этом сообщил в Facebook экс-глава Нацполиции и нынешний советник министра внутренних дел Сергей Князев.

По данным Eurostat, в расчете на 100 тысяч населения высокий уровень ограблений в этом году наблюдается в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Великобритании (132), а самый низкий - в Эстонии и Чехии (по 15), Кипре (14 ), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9).

В то же время в Украине в 2017 году в расчете на такое же количество граждан совершено 42 ограбления. В 2018 этот показатель уменьшился до 32, а по состоянию 10 месяцев 2019 составляет 23 заявления.

«Следовательно, по сравнению с европейскими странами Украина в «цепочке безопасности» находится рядом с такими странами как Латвия (31), Дания (36), Литва (38), Греция (40), Мальта (44), Ирландия (46), Нидерланды и Германия (по 47)», – отметил Князев.

В расчете количества совершенных преступлений на 100 тысяч населения меньше грабежей наблюдается в Тернопольской (10), Ивано-Франковской (8), Донецкой (6), Черновицкой (5) и Луганской областях (3).

«Лидером неутешительной статистики стала столица (57 грабежей). Также наименее благоприятными для вечерних прогулок является Днепропетровская (46), Одесская (40), Харьковская (32), Николаевская (31), Кировоградская (29) области», – подчеркнул советник министра МВД.

Низкий уровень преступности в прифронтовых Донецкой и Луганской областях он объясняет многочисленным присутствием там полицейских, нацгвардейцев и военнослужащих, а также отсутствием данных о реальном количестве населения.

Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский, будучи с визитом в Николаеве, во время словесной перепалки с исполняющим обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеславом Бонем спросил чиновников, почему Николаев называют бандитским городом.