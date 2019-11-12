Дело «VAB Банка» закрывалось во времена Луценко: в НАБУ рассказали подробности хищения 1,2 миллиардов

11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще за Генпрокурора Юрия Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, 11 ноября детективы НАБУ задержали 7 человек, которые им способствовали по завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 миллиарда гривен. Один из задержанных – бывший первый заместитель главы НБУ Гонтаревой Александр Писарук.

Действия всех подозреваемых, а именно: бывшего первого заместителя председателя НБУ; экс-директора Генерального департамента банковского надзора; бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области; экс-главу наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк»; экс-заместителя председателя правления «ВиЭйБи Банк»; трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами «ВиЭйБи Банк», квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»).

В НАБУ подчеркнули, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2016 года.

«В феврале 2019 года бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09 августа 2019 года закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления», - отметили в Бюро .

Однако, в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро. Сейчас следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы (к примеру, программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 миллиона гривен в отличие от 1,8 миллиардов гривен, заявленных «ВиЭйБи Банком». Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банк». Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 миллиардов гривен кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 миллиарда гривен, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

Напомним, что экс-глава НБУ Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.