Экс-первый зам Гонтаревой и бенефициар «VAB Банка» Бахматюк вступили в сговор о выдаче кредит под залог в 2014 году, – САП

В 2014 году бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения члену совета НБУ Николаю Каленскому.

По версии следствия, Писаруку пришлось задействовать главное управление НБУ по Киеву и области, которым на тот момент руководил Каленский.

Прокурор рассказал, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит VAB Банку «как минимум на 1 млрд» и Каленский был в курсе этого.

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на «мертвых душ».

Как известно, следствие выяснило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы (к примеру, программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 миллиона гривен в отличие от 1,8 миллиардов гривен, заявленных «ВиЭйБи Банком». Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банк». Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 миллиардов гривен кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 миллиарда гривен, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

В то же время в пресс-службе «Европейской солидарности» сообщили, что расценивают действия правоохранителей в отношении главы правления «Райффайзен банка» одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарука, как давление со стороны Игоря Коломойского.

«Это месть профессионалам, которые провели в Украине банковскую реформу, признанную мировыми финансовыми экспертами одной из самых успешных. Это банальная расправа с командой Валерии Гонтаревой за национализации Приватбанка».

«Несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после освобождения Александра Писарука из НБУ, «заказчик» этой спецоперации готов отыгрываться на любому из команды реформаторов».

«Мы должны констатировать тот факт, что главная цель этого дела - не правосудие, потому что она носит исключительно заказной политический характер».

Напомним, что экс-глава НБУ Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.