Ляшко вызвали для вручения подозрения из-за избиения Геруса

Лидера «Радикальной партии» и бывшего народного депутат Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения из-за его драки с нынешним депутатом от «Слуги народа»Андреем Герусом.

Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

Как известно, Олег Ляшко 6 ноября напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь».

Ляшко обвинял Геруса в пособничестве россиянам, призывал его «пойти к народу» и стал оскорблять. В ответ Герус напомнил о связях Ляшко с олигархом Ринатом Ахметовым и заявил, что монополии не будет. После этого они сцепились, преимущество было у Геруса, но его оттащил охранник Ляшко. При этом Ляшко успел порвать Герусу рубашку. Перед этим конфликтом Герус заявил, что «Укрэнерго» ограничило выработку ветровых электростанций группы ДТЭК Рината Ахметова.

«Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса», – написал Ляшко.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 11 ноября уволил Андрея Геруса с должности представителя Президента в Кабинете министров. Вместо Геруса Зеленский назначил своим представителем в правительстве Алексея Перевезенцева.