Подозреваемый в изнасиловании 14-летней жительницы Николаевщины познакомился с девочкой через соцсети

Во вторник, 12 ноября, 24-летнему жителю села Марьяновка Арбузинского района сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, ранее в Арбузинском районе Николаевщины 14-летняя девочка заявила, что её изнасиловал 27-летний знакомый. О преступлении в полицию заявила мать школьницы. Женщина рассказала полицейским, что в сентябре знакомый ее дочери, когда в доме не было других взрослых, применил к девочке физическую силу и изнасиловал ее. В результате выяснилось, что девочка беременна, из-за чего пришлось делать искусственное прерывание беременности.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 155 Уголовного Кодекса Украины («Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости»).

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2019 года, 14-летняя жительница села Полянка Арбузинского района через социальные сети познакомилась с молодым парнем и начала с ним периодически встречаться. При этом девушка сообщила ему о своем истинном возрасте. В конце августа 2019 злоумышленник вступил с несовершеннолетней в половые отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 13-летняя девочка забеременела после связи со своим отчимом.