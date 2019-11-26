Президент Украины призвал граждан помочь в поимке контрабандиста Альперина и обещает за него награду

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан помочь в задержании контрабандиста Вадима Альперина.

Об этом сообщается на странице Президента Украины в Facebook.

«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране».

«Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше других поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ – 0800213200», - сообщил Зеленский.

Напомним, что ранее НАБУ по делу контрабандиста Альперина задержало руководство Киевской таможни.

В конце ноября 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.