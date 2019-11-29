Суд оштрафовал главу Николаевского облсовета Москаленко за неявку к следователю ГБР на отбор образцов ее подписи

Виктория Москаленко Судья Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина по ходатайству следователя второго следственного отдела территориального управления ГБР Сергея Коблова оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко на 1003 гривны за неявку на отбор образцов ее подписи.

Об этом сообщается в сюжете телеканала «UA: Миколаїв».

Сама Виктория Москаленко в судебное заседание не появилась и ходатайство следователя рассматривалось без ее присутствия. По словам Сергея Коблова, глава Николаевского облсовета была вызвана повесткой 11 декабря 2019 года для отбора экспериментальных образцов ее подписи. Но Виктория Москаленко проигнорировала повестку следователя. В связи с этим Сергей Коблов направил в суд ходатайство о применении к ней штрафа в 0,5 от прожиточного минимума, что составляет 1003 гривен 50 копеек за неисполнение процессуального кодекса о прибытии во время досудебного расследования.

– Необходимо назначать необходимые экспертизы в криминальном производстве, поэтому неявка свидетеля затягивает досудебное расследование и установление истины, - отметил Коблов.

В комментарии журналистам Виктория Москаленко заявила, что с решением суда не согласна.

– Приходил следователь, пригласил меня на допрос. В телефонном режиме мы договорились о переносе допроса. Но в тоже время было решение суда о том, что на меня наложили взыскание в тысячу гривен, что я не явилась вовремя на допрос. Сейчас я буду писать заявление на отмену, потому что оно не подлежит обжалованию, – отметила глава облсовета.

Также Москаленко заявила, что готова прийти на допрос и предоставить всю необходимую информацию о данном решении сессии, но уверена, что решение сессии не может быть подделано главой, потому что это решение - результат коллегиального голосования.

Напомним, 16 мая глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко во время сессии несколько раз выносила проект решения о перераспределении денег на голосование депутатов, и только с третьей попытки они проголосовали за него. Всего за вынесенное после споров решение проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

Позже по заявлению депутата Николаевского облсовета ГБР открыло уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 июня.

В рамках данного уголовного производства следователи ГБР расследуют возможную причастность главы Николаевского облсовета к подделке этого проекта решения сессии.

Как известно, Николаевское территориальное управление ГБР совместно с СБУ заподозрило должностных лиц Николаевского областного совета, Департамента образования и науки областной государственной администрации и одного из коммунальных учреждений в создании механизма присвоения средств из Государственного бюджета. 28 ноября в рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») в здании Николаевского облсовета были проведены санкционированные судом обыски.