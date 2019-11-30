Подрывники банкомата в Киеве похитили 250 тысяч гривен и взрывом сильно повредили отделение

Злоумышленники, которые в субботу ночью, 20 ноября, подорвали банкомат на улице Энтузиастов в Киеве, похитили 250 тысяч гривен, при этом сильно пострадало само помещение отделения «Ощадбанка».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления банка Андрей Пышный.

«Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное – без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного – около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем», – написал Пышный.

По его словам, злоумышленники накачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение.

Стоит отметить, что аналогичное преступление накануне произошло в Харьковской области. Там неизвестные также взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.