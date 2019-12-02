В Киеве полиция задержала двоих подозреваемых, которые обстреляли «Range Rover» депутата облсовета и убили его трехлетнего сына

Полицейские в Киеве задержали двоих подозреваемых в покушении на убийство депутата областного совета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как известно, 1 декабря в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Вскоре стало известно, что автомобиль, в который стреляли злоумышленники, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. А в результате обстрела погиб его трехлетный сын.

На территории Святошинского района полицейские нашли автомобиль «Kia Cerato», который был в розыске при проведении оперативного плана «Сирена». Там же и удалось задержать двоих подозреваемых.

В отделе коммуникации Нацполиции Киева информацию о задержании подтвердили и пообещали в ближайшее время предоставить подробности.

«Сейчас с ними (задержанными - ПН) общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», - говорится в сообщении ведомства.

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