Жителя Первомайска, который обстрелял дома и машины знакомых, отпустили под домашний арест

Первомайский горрайонный суд 5 декабря 2019 избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в обстреле жилья и автомобилей знакомых.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

Досудебным расследованием установлено, что 2 декабря 34-летний местный житель на автомобиле приехал к своему знакомому и обстрелял из охотничьего ружья его дом и автомобиль. В результате этого пострадавший получил ранение ноги осколками стекла из окон.

После этого подозреваемый уехал к дому другого жителя города, где расстрелял два автомобиля, припаркованные возле дома. Но на этом он не остановился, уехал и обстрелял еще его мясную торговую лавку на улице Корабельной.

2 декабря одноствольное ружье было найдено и изъято. Под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры правонарушителя задержали, а 3 декабря ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 296 УК Украины, то есть «хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как в Николаеве женщина начала стрелять по сотрудникам банка, которые пришли смотреть залоговую квартиру.