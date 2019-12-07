Смертельное ДТП в Николаеве: Полицейские задержали 21-летнего водителя «Lexus», ему вменяют гибель двух человек

Следователи Отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП задержали в порядке ст. 208 УПК водителя «Lexus» и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого два человека погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, в субботу ночью, 7 декабря, около 2:30 на проспекте Богоявленском, 8 произошло ДТП с участием автомобилей «Lexus» под управлением 21-летнего водителя и «Daewoo Lanos», за рулем которого находился 36-летний таксист. В результате ДТП водитель и пассажир «Daewoo» погибли на месте происшествия, двое пассажиров другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении.

«21-летнего водителя Lexus следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления. По состоянию здоровья он также находится в медицинском учреждении, но под круглосуточной охраной полицейских. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее апелляционный суд оставил в тюрьме участника ДТП под Николаевом, в котором погибли трое людей и ребенок.