Суд отправил под домашний арест пенсионерку из Южноукраинска, которая набросилась с ножом на женщину и ее дочь

Суд отправил под домашний арест 63-летнюю жительницу Южноукраинска, которая из ревности ударила ножом соперницу, а потом и ее дочь, которая попыталась ее остановить.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

Как известно, инцидент произошел 4 декабря. Женщина ворвалась в квартиру местной 66-летней местной жительницы и, обвинив в отношениях с ее мужем, ударила последнюю ножом в живот. Потом она еще ранила руку дочери пострадавшей и убежала.

«Южноукраинским городским судом поддержана позиция прокурора и удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца женщине, которая с ножом набросилась на местную жительницу», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, как на Николаевщине 18-летняя девушка из ревности избила свою 38-летнюю соперницу, отправив ее в реанимацию.