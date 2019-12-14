В Николаеве суд отправил в СИЗО подозреваемого в растлении 6-летнего мальчика

В субботу, 14 декабря, судья Заводского районного суда Николаева арестовал 31-летнего местного жителя, подозреваемого в растлении ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в Николаеве 12 декабря полиция задержала 31-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии относительно 6-летнего мальчика. О преступлении в полицию Заводского района сообщили родители ребенка. Известно, что они пришли в гости к семье злоумышленника, вместе отдыхали, а в это время злоумышленник, который имеет определенные расстройства здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил с ним действия интимного характера.

В прокуратуре рассказали, что по данным следствия подозреваемый играл с ребенком на детской площадке без присмотра взрослых, где и совершил развратные действия в отношении 6-летнего мальчика.

Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного Кодекса Украины («Совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка»). Изначально же ему инкриминировали часть 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины («Сексуальное насилие»).

Расследование продолжается, принимаются меры для установления других потерпевших от преступления.

Напомним, ранее в Николаеве пенсионера обвинили в том, что он изнасиловал свою сводную пятилетнюю внучку.