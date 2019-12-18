В Кропивницком СИЗО после бунта на месяц ввели особый режим – «смотрящего» передали полицейским

В связи с чрезвычайными событиями, которые произошли 16 декабря в Кропивницком следственном изоляторе, в учреждении утром 18 декабря ввели особый режим.

Об этом сообщили в Кропивницком СИЗО.

Как известно, ранее экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что в Кропивницком СИЗО «смотрящий» поднял бунт из-за того, что его хотели вывезти в изолятор временного содержания Нацполиции. Также этот заключенный избил сотрудницу изолятора.

На период особого режима, который продлится 30 дней, в СИЗО усилена охрана, надзор за лицами, взятых под стражу, прекращены все мероприятия, проводимые с этими лицами, а также прекращено предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществляется другие режимные мероприятия.

Также начальник Администрации Государственной криминально-исполнительной службы Украины Васили Коробко сообщил, что на территории СИЗО сотрудниками ДКВС совместно с Нацгвардией, Нацполициею и ГСЧС были проведены специальные мероприятия для обеспечения правопорядка в учреждении и ситуация под полным контролем администрации изолятора.

«В камерах правоохранители провели обыски, в арестованных изъяли запрещенные предметы. Все удерживаемые находятся в своих камерах. Что касается группы лиц, которая пыталась дестабилизировать обстановку в СИЗО: они изолированы от других арестованных, с ними ведутся следственные действия. Так называемого «смотрящего» за учреждением, заключенного М. передано Национальной полиции», – написал Коробко.

Напомним, 22 августа в Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД Александра Иванова. По информации «Преступности.НЕТ» Иванов встречался с одним из родственников «смотрящего» за колонией. В результате нападения Иванов скончался на месте, а второго пострадавшего с ранениями госпитализировала карета скорой медицинской помощи.