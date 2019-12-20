Депутат Ивануна раскритиковал главу николаевской СБУ за голословные обвинения и напомнил ему о должностных обязанностях

Депутат Николаевского областного совета Игорь Ивануна раскритиковал начальника УСБУ области Виталия Герсака за неподкрепленное доказательствами обвинение в рейдерстве.

Соответствующее видеообращение депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

– На той неделе, кто в курсе, кто не в курсе, начальник СБУ в Николаевской области Герсак сказал, что я являюсь рейдером, что меня крышуют правоохранительные органы. А именно: полиция, прокуратура и даже сотрудники СБУ. Для меня это, конечно, было новостью. СБУ – это орган, который прежде чем что-то говорить, должен все расследовать, должен привести факты, этот орган для многих является приоритетным, стоящим даже выше, чем другие правоохранительные органы, поскольку они стоят на страже безопасности Украины. В моем случае, я даже не знаю, либо радоваться, либо расстраиваться, что целый начальник СБУ занимается, как мне кажется, не своими прямыми должностными обязанностями. Неужели Ивануна угрожает безопасности Украины? – отметил депутат.

Он также призвал начальника УСБУ в Николаевской области Виталия Герсака не оперировать слухами и все же назвать имена тех, кто, по его мнению, являются «крышей» депутата.

– Также я процитирую начальника СБУ Николаевской области, что он готов спать на поле и охранять поля от любого рейдерства. Я сомневаюсь, что глава СБУ Баканов оценит такой поступок своего подчиненного, поскольку, если начальник СБУ в Николаевской области будет охранять поля, то мы получим очень дорогого сторожа. Но если вдруг, в чем я очень сомневаюсь, в должностной инструкции начальника СБУ области уже есть такой пункт, как охрана полей, то тогда я снимаю шляпу, – отметил Ивануна.

Кроме того, он подчеркнул, что находится в Николаеве и не скрывается от кого-то, поэтому готов прийти на беседу или допрос.

– Я обязательно приеду и изложу свою точку зрения, которая будет заключаться в том, что Ивануна банально помогает людям. Если вы так хотите помогать обычным людям, как вы это сказали, то, поверьте мне, на встрече с вами были не простые люди – это были фермеры. Поэтому я могу вам организовать встречу с обычным людьми. И поверьте мне, их будет гораздо больше, чем было на встрече с вами в Николаевском районе, – сказал Игорь Ивануна.

Напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Игорь Ивануна заявлял, что фермер из Доманевского района наняла «добробатов» против своих же пайщиков.

Также напомним, как ранее ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании.

1 апреля работники фирмы митинговали возле управления СБУ Николаевской области, а потом перешли под здание таможни.

17 апреля представители «Захід» во время пресс-конференции заявили, что в результате давления местного управления СБУ и таможни их фирма понесла убытки на 5 миллионов гривен. И с подобной ситуацией сталкиваются все крупные налогоплательщики Николаевской области.

Ранее о «наезде» со стороны СБУ заявили в организации «NikPokerSport», которая открыла в Николаеве клуб спортивного покера, и в компании «Восход Солар», которая владеет солнечной электростанцией в Березанском районе Николаевской области.

Стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.