Хирурга Нацинститута трансплантологии, задержанного на взятке в $20 тысяч, суд оштрафовал на 350 долларов

Олега Котенко Экс-заведующего отделением Национального института трансплантологии им. Шалимова Олега Котенко, которого задержали во время получения от пациента более 20 тыс. долларов взятки за операцию по пересадке печени, суд назначил штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или 8,5 тыс. гривен ($350).

Об этом говорится в решении судьи Соломенского районного суда Киева Оксаны Криворот от 9 января.

Так, в 2019 году врач поставил пострадавшему диагноз рак печени на фоне цирроза и гепатита «С», понимая его болезненное состояние здоровья, незаконно требовал оплаты за оказание медицинской помощи. Он заверил пациента, что ему необходима операция по пересадке, иначе тот может умереть и требовал 30 тыс. долларов.

В итоге за операцию пациент заплатил 2 тыс. долларов, а врач настаивал на вознаграждении в еще 20 тыс. долларов.

После задержания трансплантолог «безоговорочно признал свою виновность» в вымогательстве неправомерной выгоды и пошел на сделку со следствием.

Как известно, врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тысяч долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию. Также у Котенко во время обысков изъяли миллион долларов