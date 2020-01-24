На Одесчине ГБР задержало сотрудника спецназа и экс-полицейского, которые устроили разбойное нападение на частный дом

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали действующего и бывшего полицейских по факту совершения разбойного нападения с проникновением в жилище.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 23 января полицейский батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Одесской области и бывший полицейский изолятора временного содержания вместе с двумя неустановленными лицами совершили разбойное нападение на дом жителя одного из сел Одесской области с целью завладения его денежными средствами. Предварительно установлено, что информатором преступной группы выступил действующий полицейский.

По результатам проведенных неотложных следственных и розыскных действий, в ночь с 23 на 24 января полицейского и его бывшего коллегу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Департаменте внутренней безопасности Нацполиции добавили, что 27-летний старший сержант полиции в сговоре с 30-летним бывшим полицейским и двумя гражданскими лицами, с целью завладения средствами и ценностями, разработали план разбойного нападения на дом супругов, проживающих в Окнянском районе Одесской области. Сообщники подготовили средства маскировки, орудия для совершения преступления, оружие и распределили роли.

Дождавшись полуночи, злоумышленники пошли на «дело». Сотрудник полиции перелез через забор и через входную дверь проник в частный дом. Однако, сразу был задержан сотрудником Одесского управления ДВБ НПУ. Во время обыска совместно с ГБР и прокуратурой у задержанного обнаружили и изъяли служебное удостоверение сотрудника полиции, специальный полицейский жетон, пистолет с резиновыми патронами, отвертку, рулон скотча, баф, перчатки, носки, одетые поверх обуви, карту заместитель на табельное оружие, карту заместитель на специальные средства, паспорт, водительское удостоверение, банковские карты.

Одновременно оперативники внутренней безопасности, следователи ГБР и бойцы КОРДа задержали и его сообщника - экс-полицейского. При мужчине обнаружили балаклаву, униформу полицейского, стартовый пистолет и водительское удостоверение, а в его автомобиле нашли мобильный телефон и наручники.

Готовится объявления подозрения: действующем сотруднику полиции за покушение на совершение разбоя, соединенного с проникновением в жилище – часть 1 статьи 14, часть 1 статьи 15, часть 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины, бывшему полицейскому - за пособничество в приготовлении к разбою – часть 1 статьи 14, часть 5 статьи 27, части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины. Продолжается проверка на причастность сообщников к совершению других преступлений. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Напомним, как утром 1 января в Каховке мужчина, который отдыхал в компании правоохранителя, сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице. 4 января началась массовая акция протеста в Каховке.

Позже следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии резонансного убийства в Каховке.