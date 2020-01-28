На Николаевщине водителя, который пытался откупиться от патрульных, а потом сам стал жертвой вымогательства следователя, оштрафовали на ₴8,5 тысяч

В Николаевской области суд по сделке с прокурором назначил штраф в 8,5 тысяч гривен водителю за попытку подкупа патрульных – это же предложение взятки его сделало самого пострадавшим от вымогательства следователя.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Очаковского горрайонного суда.

Около трех часов ночи 7 мая 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили в поселке Коблево «Mitsubishi Lanser», который находился в розыске. Водитель решил откупиться от полицейских и предложил им 500 долларов взятки. Полицейские не взяли деньги, а водитель стал подозреваемым в производстве о предложении неправомерной выгоды должностному лицу.

Позже этот подозреваемый заключил с прокурором договор о признании виновности по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Стороны согласовали и наказание - штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 тысяч 500 гривен.

В итоге суд утвердил это соглашение, признав Виталия Терлецкого виновным в инкриминируемом преступлении и назначив ему оговоренное наказание.

Отметим, что предложенная взятка и, соответственно, открытое уголовное производство, уже в средине мая 2018 года стало поводом к тому, что Терлецкий сам стал пострадавшим от действия следователя полиции.

Как сообщал в суде прокурор, следователь Березанского отдела полиции Иван Мадай получил в суде разрешение на задержание Терлецкого и принудительный привод в суд для избрания меры пресечения. После этого он связался с матерью потерпевшего и сообщил, что после передачи 600 долларов к Терлецкому будут просить применить самую легкую меру пресечения в виде личного обязательства, а в ином случае – ее сына арестуют. При этом в материалах упоминалась и причастность к этому прокурора Маковецкого.

При передаче взятки в Южном следователя Ивана Мадая задержали.

Мадай еще при избрании меры пресечения признал вину в таком происшествии и согласился с установленными обстоятельствами. При этом он не соглашался с квалификацией своих действий.

Напомним, как в Николаевской области за предложенную патрульным взятку в 500 гривен водителя наказали штрафом в 17 раз больше.