Суд дал один год условно воспитательнице детсада на Николаевщине, которая заклеивала детям рот скотчем

Суд приговорил к одному году условно женщину, которая будучи воспитателем детского сада в Первомайске, заклеивала детям рот скотчем.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, в октябре 2019 года родители нескольких воспитанников первомайского детсада пожаловались в горсовет на издевательства 30-летней работницы дошкольного заведения над их детьми. После служебной проверки женщину уволили с должности, а полиция открыла уголовное производство.

В суде обвиняемая полностью признала себя виновной в предъявленном обвинении. Она рассказала, что 25 сентября 2019 года после прогулки дети не слушались, и она пригрозила, что заклеит их рты скотчем.

Дети не восприняли ее угрозу серьезно, и она поочередно нескольким детям заклеила рты. Целью таких ее действий было желание запугать детей, чтобы они ее слушались.

Один из мальчиков действительно испугался, и она резко сорвала скотч с его лица, после чего сделала это с другими детьми и причинила им этим физическую боль.

Женщина заявила, что раскаивается за такие свои действия.

В итоге суд признал Алесю Шпаченко виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса («Побои и истязания»), и назначил ей наказание в виде года лишения свободы. Одновременно суд освободил ее от отбывания тюремного срока с испытательным сроком на один год.

Напомним, как в Одессе засняли, как воспитательница детсада издевалась над ребенком и после скандала ее уволили.