На Николаевщине суд оправдал экс-начальницу районо, которую обвиняли в злоупотреблении при замене окон в школе с убытком на ₴206 тысяч

Суд признал невиновной бывшую начальницу отдела образования Первомайской райгосадминистрации Надежду Кравцову, которая обвинялась в злоупотреблении, которое привело к завышению цены на замену окон в школе на 205 тысяч 828 гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, прокуратура направила обвинительный акт в отношении экс-начальницы отдела образования Первомайской РГА 30 марта 2018 года. Ее действия гособвинение квалифицировало по части 2 статьи Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

В 2016 году отдел образования утвердил разработанный ЧП «Артель-1» проект о замене окон в школе в селе Жовтневое на сумму 882 тысячи 708 гривен. Расчетная стоимость оконных блоков с пятикамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом составила 923,6 гривен за квадратный метр.

В дельнейшем были проведены торги на площадке «РгоZorro», в которых победила фирма «Европа-Строй», предложившая свои услуги за 759 тысяч гривен.

В ноябре 2016 года отдел образования и «Европа-Строй» разорвали этот договор. После этого начался переговорный процесс с ЧП «Голта», а после обращения начальницы районо проектант сменил проект, убрав с него работы по обустройству откосов и предусмотрев установку более дешевых окон.

19 ноября 2016 года чиновница подписала договор с ЧП «Голта» на сумму 772 тысяч 383 гривны.

По версии следствия, чиновница при принятии управленческих решений поставила выше интересы подрядчика, и в результате завышения реальной стоимости такого ремонта бюджет понес убыток на 205 тысяч 828 гривен.

В дальнейшем без проверки работ и качества используемых материалов, начальница районо подписала акты выполненных работ и не инициировала возмещение ущерба.

В суде обвиняемая не признала свою вину. По ее словам, после проведения замеров работники «Европа-Строй» сообщили ей, что при таком бюджете и при выборе таких окон можно будет установить их только в половине здания школы. Выигравшая торги фирма отказалась проводить работы, поэтому она разорвала с ними договор.

После этого, по ее словам, она с начальником хозяйственной группы отдела образования пошла за советом к первому заместителю председателя райгосадминистрации и исполняющему обязанности председателя РГА. Во время этого совещания решили не проводить торги, поскольку они бы заняли примерно три недели, а деньги нужно было освоить до 31 декабря. На этом же совещании начальник хозгруппы отдела образования предложила взять на подряд «Голта», так как это предприятие уже проводило подобные работы, и с ними не было никаких проблем.

Далее вместе с представителями ЧП «Голта» были проведены замеры окон в школе. Через время директор ЧП сообщил обвиняемой, что производитель окон поднял стоимость продукции, но возможно внести некоторые изменения в проект и все же поставить окна, но несколько другие, чем планировалось это изначально. По ее словам, она самостоятельно не принимала никаких решений, все действия согласовывала с и.о. главы Первомайской РГА и вообще, вопросом установки окон в Жовтневой ООШ занималась хозяйственная группа.

В итоге суд признал обвиняемую невиновной в предъявлении обвинении по части 2 статьи 367 УК Украины и оправдал ее за отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

Также суд оставил без рассмотрения гражданский иск прокурора в интересах отдела образования РГА о возмещении материального ущерба от преступления в размере 205 тысяч 828 гривен.

Напомним, как прокуратура вручила подозрение бывшему директору ООО «Голден-Буд» за возможные махинации при капитальном ремонте специализированной школы №22 в Николаеве.