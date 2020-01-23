Прокуратура вручила экс-директору фирмы-подрядчика подозрение в хищении денег при ремонте школы в Николаеве

Прокуратура вручила подозрение бывшему директору ООО «Голден-Буд» за возможные махинации при капитальном ремонте специализированной школы №22 в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Николаевской области.

«Благодаря скоординированным прокуратурой мерам и должным спланированным следственным (розыскным) действиям, собрано достаточное количество доказательств для объявления уже бывшему руководителю предприятия-подрядчика ООО «Голден-Буд» о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины», – говорится в сообщении.

Установлено, что в соответствии с договором, заключенным между предприятием и Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского, субъект хозяйствования в пределах договорной цены в размере более 279 тысяч гривен взял на себя обязательства выполнить замену окон и дверей здания учебного заведения . Однако, не выполнив всех ремонтных работ в полном объеме, подрядчик составил заведомо ложные акты об их проведении. Путем завышения объемов выполненных работ, он завладел бюджетными средствами.

Досудебное расследование продолжается.

Согласно информации в системе бюджетных закупок «ProZorro», речь идет о договоре, который заключен между департаментом энергосбережения мэрии и фирмой 10 декабря 2019 года. Директором «Голден-Буд» на то время был Веселовский Дмитрий Михайлович.

Напомним, как 18 февраля 2019 года сотрудники полиции проводили обыск в департаменте энергетики в рамках этого расследования.

А 11 мая 2019 года директору департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Уже 24 мая прошлого года, в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. Работников вышеупомянутых структурных подразделений не допускают на рабочие места. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.

Также добавим, что в конце 201 года в мэрии высказывали обеспокоенность о ситуации с аварийной пристройкой к школе №22 в Николаеве.

Ранее сообщалось, что после изучения технического состояния пристройки школы № 22 был сделан вывод, что ее использование может быть опасным для жизни и здоровья детей. И дополнительные изыскательные работы подтвердили, что проще снести этот корпус школы и на его месте построить новый.

При этом, член исполкома Николаевского горсовета Александр Трифонов попросил прояснить ситуацию о намечающемся сносе пристройки к школе №22 и строительстве на ее месте новой, ведь ранее на нее уже была потрачена значительная сумма денег из бюджета города.

В частности, УКС Николаева попросил прокуратуру разобраться с проектировщиком пристройки к школе №22, которую теперь нужно снести и построить заново. Чиновники считают, что «Н.Проект-Тайм», некачественно выполнял свою работу, ведь здание разрушается и его необходимо отстроить заново.

В тоже время, руководство фирмы ООО «Н.Проект-Тайм», которая с 2015 года занимается корректировкой проекта строительства пристройки к школе №22 в Николаеве уверенно, что решение городской власти о сносе недостроя и его новом строительстве ошибочное, ведь это повлечет за собой неоправданные значительные затраты материальных и трудовых ресурсов, а также значительное увеличение сроков окончательного ввода в эксплуатацию данного здания.

В связи с этим, УКС Николаева решил провести новую экспертизу состояния пристройки к школе №22. Договор чиновники заключили с ФОП Новиков, который провел техническое обследование строительных конструкций и дал оценку технического состояния конструкций незавершенного строительства пристройки к школе №22.