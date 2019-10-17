Проектировщик пристройки к школе №22, с которым УКС Николаева просит прокуратуру разобраться, считает ошибочным решение о сносе недостроя

Руководство фирмы ООО «Н.Проект-Тайм», которая с 2015 года занимается корректировкой проекта строительства пристройки к школе №22 в Николаеве уверенно, что решение городской власти о сносе недостроя и его новом строительстве ошибочное, ведь это повлечет за собой неоправданные значительные затраты материальных и трудовых ресурсов, а также значительное увеличение сроков окончательного ввода в эксплуатацию данного здания.

Об этом идет речь в заявлении фирмы, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что после изучения технического состояния пристройки школы № 22 был сделан вывод, что ее использование может быть опасным для жизни и здоровья детей. И дополнительные изыскательные работы подтвердили, что проще снести этот корпус школы и на его месте построить новый. В частности, член исполкома Николаевского горсовета Александр Трифонов попросил прояснить ситуацию о намечающемся сносе пристройки к школе №22 и строительстве на ее месте новой, ведь ранее на нее уже была потрачена значительная сумма денег из бюджета города.

В частности, УКС Николаева просит прокуратуру разобраться с проектировщиком пристройки к школе №22, которую теперь нужно снести и построить заново. Чиновники считают, что «Н.Проект-Тайм», некачественно выполнял свою работу, ведь здание разрушается и его необходимо отстроить заново.

Директор фирмы Любовь Фуртатова в своем обращении сообщает, что проект на строительство комплекса из двух пристроек (здание 4-х этажного – корпуса для младших классов школы и здание 3-х этажного общественного корпуса, где запроектированы: столовая, актовый зал, библиотека) к школе №22 по улице Рабочая, 8 в 1991 году выполнило РППО «Укржилремпроект». Строительство зданий начали в том же 1991 году, уже через три года блок младших классов был введён в эксплуатацию, а строительство второго блока пристройки было приостановлено.

«3-х этажное здание столовой, актового зала, библиотеки (фундаменты, подвал, стены, поэтажные перекрытия) 25 лет находились в недостроенном состоянии, как незавершённое строительство», - говорится в сообщении.

По словам Любови Фуртатовой в 2009 и 2011 годах проект был откорректирован ЗАО «Николаевский Гипроград» в части новых технических условий, требований энергосбережения, требований пожарной безопасности по огнезащите конструкций, замены плоской кровли на шатровую, а также переход на индивидуальное отопление от запроектированной котельной. Уже в 2015 году очередную корректировку выполняла фирмы ООО «Н.Проект-Тайм» в части пристройки лифта для маломобильных групп населения, новых технических условий на инженерное обеспечение здания и приведения к действующим строительным нормам.

«В 2018 году проект прошёл экспертизу по соблюдению требований прочности, надежности и долговечности объекта строительства, его эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, в том числе требований по вопросам создания условий для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; санитарного и эпидемиологического благополучия населения; охраны труда; пожарной безопасности. По итогам экспертизы было получено положительное заключение № 15-0032-18 (15-0558-17) от 16 марта 2018 года», - сообщает директор «Н.Проект-Тайм».

Пристройка представляет собой трехэтажное кирпичное здание с подвалом с несущими продольными стенами, прямоугольной формы, с размерами в плане 36х18м. Высота 1 – 3 этажей – 3.0м, Высота подвала 2.52м. Фундаменты здания – ленточные, на естественном основании. Непосредственно под фундаментами залегает слой ИГЭ №2 (песок средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения). Мощность слоя песка под подошвой фундаментов – 2-3м. Ниже слоя (до глубины 15 – 18м от поверхности) залегают слои ИГЭ №3, 4, 5, 6, представляющие собой лессовидные супеси и суглинки твердой и полутвердой консистенции, обладающие просадочными свойствами. Тип грунтовых условий по просадочности – второй.

«Для песков дренирующая способность составляет метры в час, тогда как для лессовых грунтов этот параметр составит 2-3мм в сутки, то есть, скорость фильтрации воды для песков на несколько порядков выше, чем для просадочных слоев. В случае возникновения аварийной протечки водонесущих коммуникаций, вода как быстро достигнет кровли просадочного слоя, так же быстро стечет по этой кровле, не успев промочить сколько-нибудь значительно просадочный слой. Таким образом слой ИГЭ №2 служит естественным дренажом для быстрого сброса техногенных вод, попадающих в грунт вследствие аварийных протечек», - говорится в сообщении.

Вторая функция слоя ИГЭ №2 – естественная подушка, которая значительно снижает давление на нижележащие слои и нивелирует незначительные неравномерные осадки, которые могут возникнуть вследствие просадки замачивания кровли слоя ИГЭ №3.

В пользу данных рассуждений говорит тот факт, что недостроенная пристройка, простояв более 20 лет при полном отсутствии организации рельефа для отвода поверхностных вод, не получила никаких повреждений, связанных с неравномерной осадкой основания вследствие просадки грунтов. О правильности данных выводов говорит также опыт проектирования, строительства и успешной эксплуатации зданий, возведенных в подобных грунтовых условиях (когда непосредственно под подошвой фундаментов находится слой песка, под которым залегают грунты, обладающие просадочными свойствами). При условии выполнения комплекса мероприятий, предотвращающих замачивание грунтов основания можно утверждать, что вероятность возникновения неравномерных осадок вследствие просадки грунтов основания исчезающе мала», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что принятие решение о возведение данного здания на свайном основании было бы нецелесообразным, что связано со значительными техническими сложностями и значительным удорожанием строительства.

«Применение копровой установки для погружения свай методом забивки недопустимо ввиду близкого расположения существующих зданий старой постройки. Погружение методом задавливания невозможно: об этом говорит опыт строительства свайных фундаментов, когда прохождение стволом сваи слоя песка даже 1м толщиной представляет собой неразрешимую проблему. Устройство лидерных скважин в данном случае не представляется возможным из-за осыпания песка. Что остается? Буронабивные сваи в обсадной трубе… Однако следует учитывать, что несущая способность буронабивных свай почти в 3 раза ниже, чем забивных, что приведет к значительному увеличению их количества. При этом применение обсадных труб приведет к дополнительным материальным затратам. Учитывая все вышеприведенные доводы, мы считаем принятое проектировщиком решение об устройстве фундаментов на естественном основании полностью обоснованным как с технической точки зрения, так и экономически», - говорится в документе.

Помимо этого, на фирме заявляют, что требования нового ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016, на которое ссылается УКС Николаева, также предусматривает фундаменты на просадочных грунтах не только свайные, но и других типов, только с определёнными конструктивными и водозащитными мероприятиями.

Анализируя состояние основных несущих конструкций на фирме пришли к выводу, что «нарушение целостности и уменьшение несущей способности основных конструкций вызвано отсутствием выполнения мероприятий по консервации недостроенного сооружения, а следствием этого явилось замачивание конструкций атмосферными осадками с последующим многократным замораживанием и оттаиванием в зимние периоды».

Основные дефекты железобетонных конструкций: отслоения защитного слоя бетона, коррозия наружной поверхности арматуры (прилегающей к защитному слою).

Основные дефекты каменной кладки: разрушение вследствие замораживания наружного слоя замокшей кладки (глубина разрушений – не более 1/4 кирпича), появление незначительных трещин, вызванных температурно-усадочными деформациями. Разрушения, вызванные замораживанием носят местный характер, в основном – в местах наибольшего замачивания атмосферными осадками.

«Вследствие полученных повреждений произошло некоторое снижение несущей способности несущих конструкций. Однако следует учитывать, что несущая способность основных конструкций изначально значительно превышала расчетные нагрузки, которые будут воздействовать на эти конструкции в период эксплуатации. Даже местные разрушения этих стен даже на 1/4 кирпича толщины стены не являются критичными. При применении современных пропиток, преобразователей ржавчины, защитных покрытий, ремонтных составов, комплексных технологий по их применению, разработанных различными фирмами-изготовителями (такими, как Sika, Ceresit и проч.), устранение вышеуказанных повреждений вполне решаемо и не представляет каких-либо проблем», - сообщает руководство фирмы.

Согласно анализу общей жесткости и геометрической неизменяемости в недостроенной пристройке выполнен один антипросадочный ж/б пояс (по верху стен подвала), однако этого конструктивного мероприятия, направленного на увеличение жесткости здания, недостаточно.

На фирме предлагают при проведении работ по восстановлению и окончанию строительства выполнить устройство еще одного ж/б пояса, - в уровне плит чердачного перекрытия (так, как это делается при строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью). Этот дополнительный пояс «обожмет» сборные плиты чердачного перекрытия, превратив его (перекрытие) в практически абсолютно жесткий диск (при воздействии на него горизонтальных растягивающих нагрузок).

Исходя из этого, руководство фирмы делает выводы, что «возведенные конструкции недостроенного здания пристройки вполне ремонтнопригодны, прочность основных несущих конструкций, при условии выполнения дополнительных мероприятий по восстановлению и усилению достаточна для восприятия расчетных нагрузок и позволяет выполнить работы по окончанию строительства и ввести в эксплуатацию данное сооружение».

«Принятие решения о разборке существующих конструкций и возведении нового здания считаем ошибочным, влекущим за собой неоправданные значительные затраты материальных и трудовых ресурсов, а также значительное увеличение сроков окончательного ввода в эксплуатацию данного здания», - считает директор фирмы Любовь Фуртатова.

Напомним, что 14 августа, городской голова Александр Сенкевич провел рабочее совещание, посвященное реконструкции дошкольного учебного заведения №67 и школы №22, на котором представители управления капитального строительства и проектные организации представили проекты реконструкции эти учреждений.