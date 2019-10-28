УКС Николаева решил провести новую экспертизу состояния пристройки к школе №22, которую хотят снести и построить заново

В Николаеве проведут новую экспертизу технического состояния пристройки к школе №22, которая 25 лет находиться в недостроенном состоянии, чтобы выяснить нужно ли ее сносить и строить заново.

Об этом речь шла в понедельник, 28 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник управления капитального строительства Григорий Патока сообщил, что по заказу управления ООО «Николаевоблпроект» выполнил техническое обследование данного недостроя и предоставил свои предложения касательно ее технического состояния. Также он отметил, что «привлечение других сторон, в том числе иногородних фирм для проведения новой независимой технической экспертизы, для определения или подтверждения технического состояния пристройки, тянет за собой расходование определенных бюджетных средств».

— В связи с этим, управление капитального строительства обратилось к ФОП Новиков, как к эксперту по техническому исследованию зданий и сооружений, который проводил техническое обследование данной пристройки в 2016 году, и на которое ссылается предыдущий проектант, с просьбой провести соответствующие работы и также проанализировать отчет по техническому обследованию пристройки к школе №22, которое выполнил «Николаевоблпроект» и предоставить свои выводы, - сообщил Григорий Патока.

На уточняющий вопрос от мэра, сколько времени займет экспертиза, чиновник сообщил, что недели три не меньше.

Напомним, что 14 августа, городской голова Александр Сенкевич провел рабочее совещание, посвященное реконструкции дошкольного учебного заведения №67 и школы №22, на котором представители управления капитального строительства и проектные организации представили проекты реконструкции эти учреждений.

После изучения технического состояния пристройки школы № 22 был сделан вывод, что ее использование может быть опасным для жизни и здоровья детей. И дополнительные изыскательные работы подтвердили, что проще снести этот корпус школы и на его месте построить новый.

При этом, член исполкома Николаевского горсовета Александр Трифонов попросил прояснить ситуацию о намечающемся сносе пристройки к школе №22 и строительстве на ее месте новой, ведь ранее на нее уже была потрачена значительная сумма денег из бюджета города.

В частности, УКС Николаева просит прокуратуру разобраться с проектировщиком пристройки к школе №22, которую теперь нужно снести и построить заново. Чиновники считают, что «Н.Проект-Тайм», некачественно выполнял свою работу, ведь здание разрушается и его необходимо отстроить заново.

В тоже время, руководство фирмы ООО «Н.Проект-Тайм», которая с 2015 года занимается корректировкой проекта строительства пристройки к школе №22 в Николаеве уверенно, что решение городской власти о сносе недостроя и его новом строительстве ошибочное, ведь это повлечет за собой неоправданные значительные затраты материальных и трудовых ресурсов, а также значительное увеличение сроков окончательного ввода в эксплуатацию данного здания.