«Вместо бассейна для школы построили многоуровневую парковку»: НАБУ объявило о подозрении бывшему главному архитектору Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении ущерба свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду предприятию, которое должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы.

Однако, оно только свело коробку жилого дома, а в 2008 году прекратило строительство из-за отсутствия средств. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщица.

Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщицы, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

«Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года, к тому времени уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 г. Киева», - говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральный директор компании-застройщицы уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Напомним, ранее НАБУ задержало троих человек, которые предлагали главе фонда Госимущества «продать» за $5 миллионов должность директора ОПЗ.